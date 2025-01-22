Van'da 41 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 41 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine eve operasyon düzenledi. Evde, yapılan aramada, 25 kilo 300 gram eroin ile 16 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.