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        Van Gölü'ne dikkat çekmek için buz gibi suda kulaç attılar

        VANGÖLÜ Aktivistleri Derneği'nin bir grup üyesi, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve farkındalık için Gevaş ilçesinde bulunan yarımadada, gölün buz gibi sularına girerek kulaç attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:50
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        Van Gölü'ne dikkat çekmek için buz gibi suda kulaç attılar
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        VANGÖLÜ Aktivistleri Derneği'nin bir grup üyesi, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve farkındalık için Gevaş ilçesinde bulunan yarımadada, gölün buz gibi sularına girerek kulaç attı. Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Bu eşsiz maviliğin korunması gerekiyor. Bu yüzme etkinliklerimizin bir amacı da aslında taleplerimizi ilgili mercilere iletmek, aynı zamanda kamuoyunun da desteğini almaktır" dedi.

        Van Gölü ve bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapan Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Gevaş'ta bulunan yarımadada ocak ayında yüzme etkinliği yaptı. Montları, bereleriyle göl kıyısına gelen dernek üyeleri, daha sonra 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganlarıyla yaklaşık 4 derece olan gölün sularına kendilerini bıraktı. Bu etkinlikte amaçlarının Van Gölü'ne dikkat çekmek, taleplerin ilgili mercilere iletmek olduğunu belirten Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Hava sıcaklığı da şu an eksi derecelerde. Amacımız Van Gölü'ne dikkat çekmek. Van Gölü ülkemizin bölgemizin göz bebeğidir. Bu eşsiz maviliğin korunması gerekiyor. Bu yüzme etkinliklerimizin bir amacı da aslında taleplerimizi ilgili mercilere iletmek, aynı zamanda kamuoyunun da desteğini almak. Van Gölü artık bir elden yönetilmeli. Van Gölü şu anda Van ve Bitlis valilikleri, belediyeler ve birçok kurum ve kuruluş tarafından ve yaklaşık 1,5 milyon insan tarafından kullanılıyor. Bunun tek bir elde toplanması gerekiyor. Van Gölü alan başkanlığı artık kurulmalı. Bugün Kapadokya’da, Çanakkale’de bu özel yerler korunuyorsa, Van Gölü gibi ülkemizin göz bebeğinin de kesinlikle bir elden alan başkanlığı veya farklı bir yönetim sistemi ile artık ele alınması gerekiyor. Bu eşsiz güzellik ancak bu şekilde temiz ve mavi kalır" dedi.

        İstanbul'dan gelen Su Nurhan Kan ise daha önce de etkinlik için Van'a geldiğini belirterek, "Van'a daha önce bisiklet festivaline geldim. Geçen kışta yüzme festivaline geldim. Amacımız tabii ki destek olmak. Bu güzelliklerin herkesin tanımasını görmesini istiyoruz. Su gerçekten çok soğuktu. Suya girdiğimde bir şok etkisi yaşadım. Ama muhteşemdi ve bırakmadık yüzdük" diye konuştu.

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