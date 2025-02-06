Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

        KARDAMAHSUR KALAN ARAÇLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDIVan'ın Çatak, Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinin kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar ve içerisindeki yolcular, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
        ABONE OL

        KARDAMAHSUR KALAN ARAÇLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

        Van'ın Çatak, Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinin kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar ve içerisindeki yolcular, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 60 mahalle ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Oğlu PKK tarafından kaçırılan anne: Öldüğüne inanmıyorum, beni duyuyorsan g...
        Oğlu PKK tarafından kaçırılan anne: Öldüğüne inanmıyorum, beni duyuyorsan g...
        Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı
        Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı
        Van Valisi Balcı, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
        Van Valisi Balcı, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
        Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da çığ şehitleri için mevlit düzenlendi
        Van'da çığ şehitleri için mevlit düzenlendi