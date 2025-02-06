Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
KARDAMAHSUR KALAN ARAÇLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDIVan'ın Çatak, Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinin kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar ve içerisindeki yolcular, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
KARDAMAHSUR KALAN ARAÇLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI
Van'ın Çatak, Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinin kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar ve içerisindeki yolcular, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 60 mahalle ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.
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