Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Aslan: PKK silah bırakma iradesini ortaya koymalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı açıklama sonrası başlayan sürece Kadim Aşiretler Federasyonu’ndan destek geldi. Federasyon Başkanı Rasim Aslan, “Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet üstüne düşeni yapmalıdır. PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır” dedi.

Van'da faaliyet gösteren ve birçok ilden aşiretlerin kanaat önderlerinin üyesi olduğu Kadim Aşiretler Federasyonu öncülüğünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklama sonrası başlayan sürece destek geldi. İstanbul başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'nun 22 ilinde 230'u aşiret lideri toplam 430 kişi, bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Basın açıklaması öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

'TÜRKİYE'DE 40 YILDIR BÜYÜK ACILAR YAŞANDI'

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, “Tarih boyunca aşiretlerimiz, sadece bir toplumsal yapı değil, aynı zamanda adaletin, dayanışmanın ve merhametin temsilcisi oldu. Türkiye'de son 40 yılda büyük acılar yaşandı. Bu süreçte telafisi olmayan büyük can kayıpları oldu. Hiçbir kazananı olmayan yoğun bir çatışma ortamı iç ve dış çevrelerce yaşatıldıkça gencecik evlatlarımızı kaybettik. Annelerimizin gözyaşları, ailelerimizin feryatları yeri göğü inletti. Çok büyük maddi ve manevi tahribat oldu. Bölge insanı büyük acılar yaşadı, şehirler harabeye döndü. Bölgede yaşayan İslami kurumlar hedef haline getirildi. Mütedeyyin insanlar korkunç işkenceler ile katledildi. Ülkemizin uzun bir zamandır terör olaylarının çok büyük maddi ve manevi zarar gördüğü apaçık bir gerçektir. Kardeşçe yaşamamızı istemeyen bazı güçler, bu kaos ortamının bitmesini istememektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın huzursuzluğunun azalması ve refah düzeyinin yükselmesi için emperyalist güçlerin oluşturduğu bu terör belasından bir an önce kurtulmak gerekmektedir" dedi.

‘BU SÜREÇ HİÇBİR SİYASİ PROPAGANDAYA KURBAN EDİLMEMELİDİR’