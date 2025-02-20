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        Van'da kar ve tipi etkili oldu (2)

        VAN'DAEĞİTİME KAR ENGELİVan'da etkili olan kar nedeniyle kent genelinde eğitim- öğretime cuma günü ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:59 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:59
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        Van'da kar ve tipi etkili oldu (2)
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        VAN'DAEĞİTİME KAR ENGELİ

        Van'da etkili olan kar nedeniyle kent genelinde eğitim- öğretime cuma günü ara verildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 21.02.2025 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir)" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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