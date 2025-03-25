Van'da durdurulan araçta 36 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında kontroller yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edileceği belirtilirken, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.