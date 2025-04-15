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        Van'da kar yağışı (3)

        40YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDIVan'da nisan ayında etkili olan kar yağışı, bazı kırsal yerlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:11
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        Van'da kar yağışı (3)
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        40YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Van'da nisan ayında etkili olan kar yağışı, bazı kırsal yerlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde karla karışık yağmur halindeki yağışlar, kırsalda kar ve tipi şeklinde etkisini gösterdi. Dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle Başkale, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde 21 mahalle ve 19 mezra yolu olmak üzere 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri de kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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