Başkale'de evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu
VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası geceleri hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü, bina ve tek katlı evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.
VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası geceleri hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü, bina ve tek katlı evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Türkiye'de 2 bin 400 rakımıyla en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van'ın Başkale ilçesine, 2 gün önce kar yağdı. Yağış sonrası ilçede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk havada bina ve tek katlı evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.
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