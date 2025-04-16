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        Başkale'de evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu

        VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası geceleri hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü, bina ve tek katlı evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:12
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        Başkale'de evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu
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        VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası geceleri hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü, bina ve tek katlı evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Türkiye'de 2 bin 400 rakımıyla en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van'ın Başkale ilçesine, 2 gün önce kar yağdı. Yağış sonrası ilçede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk havada bina ve tek katlı evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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