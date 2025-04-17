VAN'da ailelerin DEM Parti binası önündeki evlat eylemi 100'üncü hafta da devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Bir anne olarak 2012'den beri bir yanım hep eksik kaldı. Kızım için mücadele veriyorum. Bizim gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 100'üncü haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. Seslerinin duyulmasını engellemek için DEM Parti de çalınan yüksek sesli müziğe tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

2 YAŞINDAKİ TORUNU İLE KATILDI

Eyleme 2 yaşındaki torunu Mir ile katılan Nazlı Sancar, dağdaki kızı Şerima'ya kavuşacak günü beklediklerini belirterek, "Evlatlarımız için 100'üncü haftayı geride bıraktık. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. DEM Parti ve PKK'yı istemiyoruz. Bir anne olarak 2012'den beri bir yanım hep eksik kaldı. Kızım için mücadele veriyorum. Bizim gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler. Bu mücadelemiz devam edecek" dedi.