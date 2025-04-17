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        'Bizim gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler'

        VAN'da ailelerin DEM Parti binası önündeki evlat eylemi 100'üncü hafta da devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:35
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        'Bizim gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler'
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        VAN'da ailelerin DEM Parti binası önündeki evlat eylemi 100'üncü hafta da devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Bir anne olarak 2012'den beri bir yanım hep eksik kaldı. Kızım için mücadele veriyorum. Bizim gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler" dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 100'üncü haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. Seslerinin duyulmasını engellemek için DEM Parti de çalınan yüksek sesli müziğe tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

        2 YAŞINDAKİ TORUNU İLE KATILDI

        Eyleme 2 yaşındaki torunu Mir ile katılan Nazlı Sancar, dağdaki kızı Şerima'ya kavuşacak günü beklediklerini belirterek, "Evlatlarımız için 100'üncü haftayı geride bıraktık. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. DEM Parti ve PKK'yı istemiyoruz. Bir anne olarak 2012'den beri bir yanım hep eksik kaldı. Kızım için mücadele veriyorum. Bizim gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler. Bu mücadelemiz devam edecek" dedi.

        '10 YILDIR OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM'

        Eyleme katılan Saliha Mert ise "5 yıldır oğlum Yetiş için mücadele veriyorum. DEM Parti il binasında müzik çalınarak bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımızı zorla dağda tutamazlar. Bir anne olarak evlatlarımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Ne olur Yetiş, annene bir cevap ver. Seni bekliyorum, seni çok özledim. 10 yıldır senden haber alamıyorum. Şu an ölü gibi yaşıyorum. Devletimize güveniyoruz, inşallah bizim çocuklarımızı kurtarırlar. Tek dileğim, barış olsun ve bütün anneler çocuklarına kavuşsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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