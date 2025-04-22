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        Van'da kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı; 6 ölü, 13 yaralı (2)- Yeniden

        VAN'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 13 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:35
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        Van'da kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı; 6 ölü, 13 yaralı (2)- Yeniden
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        VAN'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 13 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Hakkari karayolunun 80'inci kilometresinde, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne ilerleyen S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Can pazardının yaşandığı kazada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 13 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Vali Balcı, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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