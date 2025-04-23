Van'da otomobilde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, alınan bir ihbar üzerine Edremit Kontrol noktasında geçen bir otomobili durdurup narkotik köpek yardımıyla arama yaptı. Aramada otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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