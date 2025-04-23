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        Van'da otomobilde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı

        VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:45
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        Van'da otomobilde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı
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        VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, alınan bir ihbar üzerine Edremit Kontrol noktasında geçen bir otomobili durdurup narkotik köpek yardımıyla arama yaptı. Aramada otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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