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        Van'da kaçak avlanan 60 kilo canlı inci kefali ele geçirildi

        VAN'ın İpekyolu ilçesinde ekiplerin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 60 kilo canlı balık ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:05
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        Van'da kaçak avlanan 60 kilo canlı inci kefali ele geçirildi
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        VAN'ın İpekyolu ilçesinde ekiplerin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 60 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar tekrar suya bırakıldı.

        Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İpekyolu ilçesinde Akköprü ve Kurubaş derelerinde yaptığı denetimlerde kaçak avlanan 2 poşet içerisinde 60 kilo canlı balık ile av malzemesi ele geçirildi. Balıklar tekrar suya bırakıldı.

        Ekiplerin bölgedeki denetimleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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