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        Engelleri azmiyle aşan DMD hastası Halil İbrahim, liseden mezun oldu

        VAN'dadoğuştan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası olan Halil İbrahim İriş (18), hem ailesinin hem de okul arkadaşlarının desteği ile derslerine dört elle sarılıp, liseyi bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:40
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        Engelleri azmiyle aşan DMD hastası Halil İbrahim, liseden mezun oldu
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        VAN'dadoğuştan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası olan Halil İbrahim İriş (18), hem ailesinin hem de okul arkadaşlarının desteği ile derslerine dört elle sarılıp, liseyi bitirdi. İriş ve ailesi mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşarken, arkadaşları ile kep atan Halil İbrahim İriş, "Azim olmasa olmaz zaten. Çünkü hayat çok zor, savaşmak lazım, savaşmadan olmuyor. Spor spikeri olmak istiyorum" dedi.

        İpekyolu ilçesinde yaşayan 5 kişilik İriş ailesinin ikinci çocuğu olan Halil İbrahim İriş, doğuştan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası olarak dünyaya geldi. İlkokula kadar yardımlarla yürüyebilen İriş, 13 yaşında ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. İriş, günlük yaşamda karşılaştığı fiziksel engellere rağmen eğitiminden vazgeçmedi. Her gün annesi tarafından okula getirilip götürülen İriş, öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle derslerine dört elle sarıldı. Eğitim hayatı boyunca hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerinin takdirini toplayan İriş, Mesut Özata Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Okul önünde yapılan mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı, İriş ve ailesi gözyaşlarını tutamadı.

        'ANNELER ÇOK FEDAKAR'

        Lise Müdürü Nesim Sayılır, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, özellikle büyük fedakarlık yaparak her gün yılmadan çocuğunu okula getirip götüren anne Gülşen İriş'e teşekkür ederek, "Okulumuzun 12 A sınıfı öğrencilerinden Halil İbrahim İriş'in annesi, 4 yıl boyunca sürekli öğrencimizle ilgilendi. Yılın değil, 4 yılın annesi seçilebilecek bir anne. Hem kendisine hem de tüm annelere teşekkür ediyorum. Bir daha şunu gördük ki anneler çok fedakar. Her şartta her zorluğa karşı, kendi evlatlarına gereken fedakarlığı yapar, gerekli desteği verirler. Dolayısıyla velime çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerime başarılar diliyor, tebrik ediyorum" dedi.

        'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

        Gülşen İriş ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "13 yaşından beri oğlum tekerlekli sandalyede. Ama ilkokuldan bu yana onunla böyle gidip geliyoruz. Bu savaşı verdik ve kazandık. Onunla gurur duyuyorum. Çok emek verdim çünkü onun hedefi buydu. Oğlum çok azimli, çok başarılı. En büyük hedefi okumaktı. Bunu da başardık. Bundan sonrasında da ne gerekiyorsa sonuna kadar gidebildiği yere kadar yapacağız. Bugün mezun oldu. Onunla gurur duyuyorum. Arkadaşları, öğretmenleri herkes çok emek verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Her gün sabah onu sırtlayıp, yaparız diyerek okula getirdim. Bundan sonrasına da Allah büyüktür" diye konuştu.

        'ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORUM’

        Mezuniyet cübbesini giyen ve arkadaşlarının yardımıyla kep atan Halil İbrahim İriş de "Bugün biraz duygusalım. Mutluyum ama buruk bir mutluluk. Çünkü arkadaşlarımdan ayrılacağım. Ama güzel anılar biriktirdim. Hep aklımda kalacak bu anılar. Üniversiteye hazırlanıyorum. İnanıyorum inşallah yapacağım. Azim olmasa olmaz zaten. Çünkü hayat çok zor, savaşmak lazım, savaşmadan olmuyor. Spor spikeri olmak istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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