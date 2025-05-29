Kızı dağda olan anne: 15 yıldır evladıma hasretim

VAN'da bir araya gelip, dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önüne yürüyen ailelerden Nazlı Sancar, yeni süreçle beraber kızı Şerima'nın dönüşünü beklediğini belirtip, "15 yıldır evladıma hasretim" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, bu hafta da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti önüne gelen aileler, slogan atarken; DEM Parti'den de yüksek sesle müzik açıldı. Yıllar önce dağa kaçırılan kızı Şerima için eyleme katılan Nazlı Sancar, büyük umutla evlatlarını beklediklerini söyledi.

'ANNELER ARTIK AĞLAMASIN'

Yıllardır evlat mücadelesi verdiklerini belirten Sancar, "Allah'ın izniyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Bu süreci başlatan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Kim başlatmışsa Allah onlardan razı olsun. Şu an bayram havası yaşıyoruz. Bekliyoruz bugün, yarın bize hayırlı haber gelir. Dört gözle çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Şu an ev temizliğimi yapıyorum. Hiçbir zaman bu kadar heyecanlı değildim. Hep gözyaşları döküyordum. 'Ev temizliği yapıyorum' diyorum, Şeyma'm gelir. 15 yıldır evladıma hasretim. Tatlı hazırlığı yapıyorum. İnşallah bütün annelerin, bütün babaların çocukları gelir. Evlatlarımız gelse artık evlatlarımızı kucaklayacağız. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye olacak. Artık bu ülkede şehit gelmesini istemiyoruz. Askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız ölmesin artık. Anneler artık ağlamasın. Bayramlarımız hep buruk geçiyordu, inşallah evlatlarımızı kucaklayacağız" diye konuştu.