Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İranlılar, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

        İSRAİL'insaldırısı sonrası İran hava sahası kapatılınca, Türkiye'nin sınır kapılarında da yoğunluk başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İranlılar, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSRAİL'insaldırısı sonrası İran hava sahası kapatılınca, Türkiye'nin sınır kapılarında da yoğunluk başladı. İranlılar özellikle Van Ferit Melen Havalimanı, otogarlar ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

        İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırının ardından İran, hava sahasını uçuşlara kapattı. Bunun üzerine ülkelerine dönmek isteyen İranlılar ile İran'dan gelen turistler, kara yolunu kullanmaya başladı. Özellikle Van Ferit Melen Havalimanı, otogarlar ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'a gitmek üzere Tebriz'den yola çıkarak kara yolu ile Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen İranlı Sanem, korkmadığını söyledi.

        'GÖÇ OLACAĞINI ZANNETMİYORUM'

        Sanem, "İstanbul'da yaşıyorum, annem yurt dışından İstanbul'a geldi. Misafirdi, Tebriz'e götürdüm. Pazar günü sabah 7'de uçağım vardı. Ama iptal oldu savaştan dolayı. O yüzden mecbur dolmuşlarla sınırdan geçmek zorunda kaldık. Şimdi de Van'dan da İstanbul'a uçak yok. Bu nedenle otobüsle İstanbul'a geçeceğiz. Korkmuyoruz. Eşim İstanbul'da olmasaydı, merak etmeseydi ve ailem de zorlamasıydı; Tebriz'de kalmayı tercih ederdim. Ayrıca çalışmasaydım oradan dönmezdim. Korkmuyorum. Çünkü İran 8 sene Irak ile savaştı. Ben o zaman çok küçüktüm ama annemler, babam, babaannelerin anlattığına göre hepsi alışkın. Bir sürü İranlı yurt dışından mesaj gönderdi, ihtiyaç var mı yok mu? Doktorlar, İran'a dönmeyi düşünüyorlar. Bu gerçekten benim için çok güzel bir şey. Söylediğim gibi mecbur kalmasaydım, hiçbir zaman dönmezdim, ülkemde kalırdım. Göç olacağını zannetmiyorum. Şu an ben buradayım. 'Sınır kapanır, ben orada kalırım' diye ben şu an buradayım. Yoksa daha fazla kalmayı düşünüyordum" dedi.

        'ÖLMEK DE OLSA YİNE ÖZ VATANIMIZDA ÖLELİM'

        Kapıköy'den İran'ın Kereç şehrine geçen Babek Yadigari de ailesini yalnız bırakmak istediğini belirterek, "Biz Tatvan'dan geliyoruz. Çalışmaya gitmiştik sonra işittik ki savaş var. Ailemiz, hepsi İran'da gidip göreceğiz. İran, memleketimizdir, vatanımızdır. Ölmek de olsa yine öz vatanımızda ölelim. Kereç şehrinde yaşıyoruz. Ölmek her zaman var, bir gün geldik, bir gün de gideceğiz. " diye konuştu.

        'AİLEMİN YANINA GİDİYORUM'

        İstanbul'da öğrenci olan İranlı bir kız ise "Ailemin yanına gidiyorum. Türkiye'de diş hekimliği öğrencisiyim. Savaş olduğu için ailemin yanına gidiyorum. Durumları nasıl bilmiyoruz. Tabii ki savaş korkusu da var. Nasıl bir şey biz de bilmiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Vanlı ressam, doğup büyüdüğü kırsal mahallede öğrencileri sanatla buluşturd...
        Vanlı ressam, doğup büyüdüğü kırsal mahallede öğrencileri sanatla buluşturd...
        Van'da 4,5 yılda 1007 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi
        Van'da 4,5 yılda 1007 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi
        Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Van'da 20 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 20 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 8 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 8 şüpheli yakalandı