İranlılar, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

İSRAİL'insaldırısı sonrası İran hava sahası kapatılınca, Türkiye'nin sınır kapılarında da yoğunluk başladı. İranlılar özellikle Van Ferit Melen Havalimanı, otogarlar ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırının ardından İran, hava sahasını uçuşlara kapattı. Bunun üzerine ülkelerine dönmek isteyen İranlılar ile İran'dan gelen turistler, kara yolunu kullanmaya başladı. Özellikle Van Ferit Melen Havalimanı, otogarlar ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'a gitmek üzere Tebriz'den yola çıkarak kara yolu ile Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen İranlı Sanem, korkmadığını söyledi.

'GÖÇ OLACAĞINI ZANNETMİYORUM'

Sanem, "İstanbul'da yaşıyorum, annem yurt dışından İstanbul'a geldi. Misafirdi, Tebriz'e götürdüm. Pazar günü sabah 7'de uçağım vardı. Ama iptal oldu savaştan dolayı. O yüzden mecbur dolmuşlarla sınırdan geçmek zorunda kaldık. Şimdi de Van'dan da İstanbul'a uçak yok. Bu nedenle otobüsle İstanbul'a geçeceğiz. Korkmuyoruz. Eşim İstanbul'da olmasaydı, merak etmeseydi ve ailem de zorlamasıydı; Tebriz'de kalmayı tercih ederdim. Ayrıca çalışmasaydım oradan dönmezdim. Korkmuyorum. Çünkü İran 8 sene Irak ile savaştı. Ben o zaman çok küçüktüm ama annemler, babam, babaannelerin anlattığına göre hepsi alışkın. Bir sürü İranlı yurt dışından mesaj gönderdi, ihtiyaç var mı yok mu? Doktorlar, İran'a dönmeyi düşünüyorlar. Bu gerçekten benim için çok güzel bir şey. Söylediğim gibi mecbur kalmasaydım, hiçbir zaman dönmezdim, ülkemde kalırdım. Göç olacağını zannetmiyorum. Şu an ben buradayım. 'Sınır kapanır, ben orada kalırım' diye ben şu an buradayım. Yoksa daha fazla kalmayı düşünüyordum" dedi.