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        1 dakika geç kalınca sınava alınmadı, kapıda baygınlık geçirdi

        VAN'dakız öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 1 dakikalık gecikmeyle alınmayınca okul kapısında baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:10
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        1 dakika geç kalınca sınava alınmadı, kapıda baygınlık geçirdi
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        VAN'dakız öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 1 dakikalık gecikmeyle alınmayınca okul kapısında baygınlık geçirdi. Öğrenciyi yakınları teselli etti.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin önüne geldi. Van'da da öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren büyük bir heyecanla sınava gerecekleri okulların önünde toplandı. Aileleriyle birlikte okul önünde bekleyen öğrenciler, saat 09.00'dan itibaren kapıların açılmasıyla sınav salonlarına alındı.

        BİR SÜRE KAPIYI ÇALDI

        İpekyolu ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan bir kız öğrenci de saat 10.00'da kapıların kapanması nedeniyle görevliler tarafından okula alınmadı. Koşarak okula gelen ve bir süre kapıyı çalan öğrenci, içeri alınmayınca baygınlık geçirdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyük üzüntü yaşayıp gözyaşı döken öğrenciyi yakınları teselli etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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