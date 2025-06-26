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        Ambulans uçak, 1 günlük bebek için havalandı

        BİTLİS'te dünyaya gelen 1 günlük bebek, konulan Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (HLHS) teşhisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:11
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        Ambulans uçak, 1 günlük bebek için havalandı
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        BİTLİS'te dünyaya gelen 1 günlük bebek, konulan Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (HLHS) teşhisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 1 günlük bebek Çoban'a, nadir görülen, doğumsal kalp hastalığı olan HLHS teşhisi konuldu. Bebek Çoban'ın acil olarak üst düzey kardiyovasküler tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine Bitlis'ten İstanbul'a sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak devreye alındı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bebek önce ambulansla Muş'a, buradan da ambulans uçakla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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