Silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Onur Karayel (36) hayatını kaybederken, yanındaki 3 kızı ise yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Karayel, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Karayel hayatını kaybetti, yanındaki yaşları küçük 3 kızı da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.