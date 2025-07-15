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        Silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

        VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Onur Karayel (36) hayatını kaybederken, yanındaki 3 kızı ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:45
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        Silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı
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        VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Onur Karayel (36) hayatını kaybederken, yanındaki 3 kızı ise yaralandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Karayel, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Karayel hayatını kaybetti, yanındaki yaşları küçük 3 kızı da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri saldırının yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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