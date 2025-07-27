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        Yaylada bitkin halde bulunan dağ keçisi, bakıma alındı

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:35
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        Yaylada bitkin halde bulunan dağ keçisi, bakıma alındı
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

        Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi’nde yaşayanlar dün küçükbaş hayvanlarını merada otlatırken, yaylada yorgun ve bitkin halde dağ keçisi buldu. Dağ keçisini mahalleye getirip su ve yiyecek veren mahalleli daha sonra durumu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, dağ keçisini Van'a getirildi. Bakıma alınan dağ keçisinin gözlerinde problem olduğu tespit edildi. Keçinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Dağ keçisi ile yakından ilgilenen Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, merada bitkin halde bulunan dağ keçisini bakıma alınmak üzere ekiplere teslim ettiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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