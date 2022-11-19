Van'da kuyuya düşen 6 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 6 köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Aksorguç Mahallesi'nde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda köpek sesi duyanlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Mahalleye giden Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, 6 köpek yavrusunu bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık kontrolleri yapılan köpekler, daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.

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