Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi aralık ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Edremit Belediyesi ile belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.
19 gündem maddesi, 6 ek gündem ve 12 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda, konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.
Toplantı, katılımcılar arasında yapılan bilgi alışverişiyle sona erdi.