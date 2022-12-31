Bedensel ve zihinsel engelli Hicran, azmiyle 27 yıl sonra okuma yazma öğrendi

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VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Hicran Sevilir, azmi ve öğretmenlerinin desteğiyle konuşma becerisini geliştirip okuma yazma öğrendi.

İpekyolu Belediyesince Bostaniçi Mahallesi'nde açılan Toplum Merkezi, okuma, yazma bilmeyenlerin yanı sıra engelli bireylerin de gelişimine katkı sağlıyor.

Yüzde 70 zihinsel ve bedensel engeli bulunan 27 yaşındaki Hicran Sevilir de geçen yıl okuma-yazma öğrenmek için merkezde açılan kursa katıldı.

Daha önce sadece işaret diliyle iletişim kurabilen Sevilir, öğretmeni Hatice Zirek'in de destekleri ile konuşmanın yanı sıra okuma ve yazmada da ilerleme sağladı.

Kurs sayesinde adeta yeniden doğan Sevilir, daha önce hiç söyleyemediği anne, baba ve diğer aile bireylerinin yanı sıra birçok ismi telaffuz etmeye başladı.

Okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirten Sevilir, kursun hayatında büyük değişikliklere öncülük ettiğini dile getirerek, kendisine destek veren öğretmenlerine teşekkür etti.

- "Engellerini aşarak büyük bir başarı örneği gösterdi"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, azmiyle örnek olan Hicran Sevilir'i başarısından dolayı kutladı, tablet hediye etti.

Belediye olarak sosyal ve kültürel alanda birçok kurs verdiklerini belirten Aydın, AA muhabirine, okuma kursunda hiç okuma bilmeyen kadınların güzel başarı hikayeleri yazdığını dile getirdi.

Sevilir'in okuma yazma bilmediği gibi konuşmada da zorluk yaşadığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Hicran sadece konuşmayı değil bugün burada İpekyolu Belediyesinin verdiği kurslarla okumayı da öğrendi. Artık ailesiyle iletişim kurabiliyor. Hicran kardeşimiz hem bedensel hem de zihinsel engelli olmasına rağmen bu engelleri aşarak büyük başarı örneği gösterdi. Burada 364 kursiyerimize okuma yazma kursu veriyoruz. Bu kardeşlerimizin başarısını gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Hicran kardeşimizi çok tebrik ediyorum. Çok değerli öğretmenimizi de tebrik ediyorum. Büyük emekler sarf etti. Yaklaşık bir sene boyunca sadece okuma yazma değil konuşma becerisini de birlikte geliştirerek büyük bir rehabilitasyondan geçmiş oldu Hicran kardeşimiz. Tebrik ediyorum."

- İletişimi sadece beden diliyle kurabiliyordu

Kurs öğretmeni Hatice Zirek ise bir yıldan bu yana kursa devam eden Sevilir'in daha önce sadece birkaç kelime kullanabilen ve beden diliyle iletişim kurabilen bir öğrenci olduğunu belirtti.

Kurs boyunca öğrenciyle yakından ilgilendiklerini dile getiren Zirek, şunları aktardı:

"Hicran, kursumuza geldiğinde bir nesneyi ya da objeyi gösterdiğimiz zaman iletişim kurabiliyorduk. Zamanla Hicran artık hem okulunu hem de bizleri sevdi ve açılmaya başladı. Hicran'a yeni bir öğretme tekniği ile alfabedeki 28 harfi önce ezberlettik. Bu sürede annesinin, babasının, teyzesinin, halasının isimlerini telaffuz etmeyi öğrendi. Bunun dışında telefonla yazışmalarını yapabilecek düzeyde kendisini eğittik. Alfabedeki 28 harfin tamamını ezberlemiş durumda. Sadece 'c' harfini dili dönmediği için öğrenemedi. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Öğrendiklerini aynı zamanda yazıya dökebiliyor. Bunlarla ilgili ikili ve üçlü heceler kurabiliyor."

Sevilir'in çok az sayıda harfi özel durumundan dolayı seslendiremediğini bildiren Zirek, "Öğrencimiz geldiğinde babasının ismini bile bilmiyordu. Burada öğrettik. Hicran, okulu sevdiği, bizi de benimsediği için verdiğimiz bütün eğitimleri aldı. Diğer bireyler gibi günlük ödevlerini yaptı. Verdiğimiz bütün sorumlulukları yerine getirdi. " dedi.

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