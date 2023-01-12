Muradiye'de kurslara katılan 372 kişi okuma yazma öğrendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde, açılan kurslarda 372 kişi okuma yazma öğrendi.

Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi'nin iş birliğiyle geçen sene ilçede 35 okuma yazma kursu açıldı. Ev hanımlarının ilgi gösterdiği kurslarda eğitmenler tarafından kursiyerlere haftanın 5 günü eğitim verildi.

Yaşları 30 ile 70 arasında değişen 236'sı kadın 372 kişi, kurslara katılarak okuma yazmayı öğrendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, okuma yazma seferberliği kapsamında Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açtıkları kurslarda başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.



Kursa katılanların çoğunluğunun katın olduğunu belirten Zorlu, "Anneler yarınları inşa eden en büyük mimarlardır. Çocuklarımızın okuma yazma ve ders çalışma noktasındaki eksikliklerinin veliler aracılığıyla giderilmesi noktasında kadınların büyük desteğini görüyoruz. Okuma yazma kurslarından sonra kadınların bu desteği bize göstermeleri, kimseye ihtiyaç duymadan işlemlerini yapabilmeleri, bu kursların ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteriyor. Amacımız ilçede herkesin okuma ve yazma öğrenmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

Kurs öğretmeni Sevim Alataşlı da küçük yaşlarda eğitim imkanı bulamayan kadınlara okuma yazma öğrettiklerini dile getirerek, "Böylelikle hayatları kolaylaşıyor ve başkalarına muhtaç olmuyorlar. Hastaneye tek başlarına gidebiliyorlar. Okuma yazma öğrendikleri için her şeyi tek başlarına yapabiliyorlar." dedi.

Kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendiğini belirten 4 çocuk annesi Emine Beztaş ise emeği geçenlere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.