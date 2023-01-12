Meksikalı Guriel ile Hakkarili Yeşil, Yüksekova'da hayatlarını birleştirdi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Yüksekova'dan çalışmak için İstanbul'a giden 41 yaşındaki iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil ile 32 yaşındaki Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel, ilçede kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

İlçeden 20 yıl önce İstanbul'a giden Yeşil, mesleğiyle ilgili yaptığı çizimleri paylaştığı sosyal medya hesabı aracılığıyla geçen yıl Guriel'le tanıştı.

Bu süreçte sosyal medyadan iletişim kurduğu Guriel'i İstanbul'a davet eden Yeşil, arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Guriel ve annesi ile Yüksekova'ya gelen Yeşil, burada kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Yeşil, ilişkilerinin sosyal medya sayesinde başladığını belirterek, "Daha sonra onu Türkiye'ye davet ettim. Bir haftalık tatil için Türkiye'ye geldi ve evlilik kararı aldık. Abimin vefatından dolayı sade bir nikahla dünya evine girdik. İkimiz de aynı sektörde olduğumuz için ortak yanlarımız çoktu. Çok mutluyum." dedi.

Damadın sağdıcı Tarık Akkoç, Meksika'dan birinin Yüksekova'ya gelip ailelerine katılacağına ilk etapta inanamadıklarını söyledi.

Gelini havaalanından alarak Yüksekova'ya getirdiklerini anlatan Akkoç, "Misafirperverliğimiz çok hoşlarına gitti. Resmi nikahlarını burada kıydık. Daha görkemli bir düğün yapmayı istiyorduk. Aile büyüğümüzü kısa süre önce kaybettiğimiz için sade bir tören yapmak zorunda kaldık. Gelinimiz yöresel kıyafet giydi. Kentimizi gezdirdik. Burayı çok beğendiler. Biz de onları çok sevdik. Çiftimize mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

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