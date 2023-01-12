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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı desteği

AA

Van'da diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı desteği

VAN (AA) - Van'da tip 1 diyabet hastası çocuklara Van Valiliği tarafından sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı.

Uygulama Oteli'nde düzenlenen sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtım programına katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, diyabetin bir hastalık değil yaşam şekli olduğunu söyledi.

Diyabetli çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını bildiklerini ve yüklerini hafifletmek için çalıştıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece sensör dağıtmak değil, diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin dertlerini dert edindiğimizi, yanlarında olduğumuzu göstermektir. Çocukların parmağının delinmesini istemiyoruz. Çocukların parmağına batan iğne, bizim yüreğimize batmış gibidir. Devletimizin ve milletimizin imkanları bu konuda yüksek. Şu anda 300 çocuğumuza sensör veriyoruz. Güzel olan milletin kendi kaynaklarını milletin kendisine, özellikle de çocuklarına harcamamızdır. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bizim annelere, özellikle de çocuklara karşı bir görevimizdir. Sizin yükünüzü almak derdiniz ile dertlenmek bizi çok mutlu ediyor. Bu konuda fedakarca çalışan doktor, hemşire ve sağlık personelimiz var. Onlar ailelere destek veriyorlar. Çocuklara da şunu ifade edeyim. Diyabet bir hastalık değil bir yaşam şeklidir. Moralinizi bozmayın."

Vali Balcı, daha sonra çocuklara kitap hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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