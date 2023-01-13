İstanbul'dan gönderilen yardımları jandarma ekipleri öğrencilere ulaştırdı

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VAN (AA) - İstanbul'da öğretmen ve öğrencilerin gönderdiği kıyafet, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van'ın Başkale ilçesindeki öğrencilere ulaştırıldı.

Van'ın Başkale ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemesi, kıyafet ve oyuncak temin eden İstanbul Atakent Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu ürünlerin okullara ulaştırılması konusunda Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan destek istedi.

Talebe olumlu yanıt veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti" kapsamında, mülki makamlarla koordineli olarak gönderilen yardımları, Başkale ilçesine ulaştırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de 1 anaokul ve 5 ilkokulu dolaşarak gönderilen oyuncak, kıyafet ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere teslim etti.

Jandarma güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ise okullardaki yıpranmış Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdi.





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