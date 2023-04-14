Van'da AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

VAN (AA) - Van'da, AK Parti'nin milletvekili adaylarını tanıtım programı düzenlendi.



Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkanı Emre Güray, her zaman mazlumların yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Seçim manifestosunu depremzedelerin yaralarını sarmak üzerine inşa ettiklerini belirten Güray, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Bu şekilde bir yol belirledik. Kısa bir takvimle seçim sürecine girdik. Unutulmamalı ki AK Parti teşkilatları dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Bizi biz yapan değerimiz var. Bizi AK Parti yapan değerimiz, halkımızdır." diye konuştu.

Milletvekili adaylarının 82 aday adayı arasından belirlendiğini anlatan Güray, şunları kaydetti:

"Biz 2 bin 286 sandıkta, görevlilerimizle müşahitlerimizle okul görevlilerimizle her zaman olduğundan daha fazlasını yapacağız. Seçim günü, güçlü teşkilatımızla 8 adayı Ankara'ya göndermekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı'mızın ve adaylarımızın arkasındayız. Elimizden geldiğince çalışacağımızın sözünü veriyorum. Her bir adayımız kendi alanında çok kıymetli. Bu seçimin Van'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnancımız, motivasyonumuz tam, kimsenin bu konuda şüphesi olmasın."

Programda AK Parti Van milletvekili adayları Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Abdulahat Arvas, Azat Kartal, Selma Biçek, Muhammed Çalağan, Ömer Faruk Karakurt ve Muhammed Affan Orhan da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Güray ve milletvekili adayları, Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.





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