Van'da inşaat halindeki caminin kubbesinde çıkan yangın söndürüldü

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VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden caminin kubbesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Dursun Odabaşı Tıp Merkezi yanında yapımı süren Tıbbiye Cami'nin kubbesinde kaynak çalışması esnasında kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirlikleri ile üniversiteye ait itfaiye araçlarıyla yangın söndürüldü.



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