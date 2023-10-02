Van'da çocuklar stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşadı
Van'da İpekyolu Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla stadyuma götürülen çocuklar, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Van Spor ile Zonguldak Kömürspor maçını izledi.
Van'da İpekyolu Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla stadyuma götürülen çocuklar, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Van Spor ile Zonguldak Kömürspor maçını izledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Erçek Mahallesi'nde yaşayan çocukları stadyuma getirdi.
Otobüste tezahüratlara stadyuma gelen çocuklara, Van Spor atkısı, tişört ve şapka hediye edildi.
Stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşayan çocuklar, Van ekibinin galibiyetiyle sevindi.