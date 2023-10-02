Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çocuklar stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşadı

        Van'da İpekyolu Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla stadyuma götürülen çocuklar, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Van Spor ile Zonguldak Kömürspor maçını izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çocuklar stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da İpekyolu Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla stadyuma götürülen çocuklar, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Van Spor ile Zonguldak Kömürspor maçını izledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Erçek Mahallesi'nde yaşayan çocukları stadyuma getirdi.

        Otobüste tezahüratlara stadyuma gelen çocuklara, Van Spor atkısı, tişört ve şapka hediye edildi.

        Stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşayan çocuklar, Van ekibinin galibiyetiyle sevindi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."

        Benzer Haberler

        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 97 kişi tutuklandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 97 kişi tutuklandı
        Van'da 94 araç trafikten menedildi
        Van'da 94 araç trafikten menedildi
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
        Van'da terör operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Akademisyenler, hendek çalışmalarıyla deprem üretme potansiyeli olan fay ha...
        Akademisyenler, hendek çalışmalarıyla deprem üretme potansiyeli olan fay ha...