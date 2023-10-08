Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van ve Bitlis'te Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

        Van ve Bitlis'te Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlendi, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van ve Bitlis'te Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van ve Bitlis'te Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlendi, dualar edildi.

        HÜDA PAR Van İl Başkanlığı öncülüğünde, Van Kalesi yanındaki parkta araçları ile toplanan partililer, konvoy oluşturarak Beşyol Meydanı'ndaki Hazreti Ömer Camisi'ne geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan HÜDA PAR Tuşba İlçe Başkanı Emre Aycan, bir asırdan uzun süredir Filistin halkına ve topraklarına yönelik uygulanan sistematik işgal ve katliamın devam ettiğini söyledi.

        Filistin halkının soykırım ve işgal karşısında topraklarını, vatandaşlarının canını koruduğunu ifade eden Aycan, şunları kaydetti:

        "Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlumiyet değil, direniş erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın. Filistin halkı, yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. Müslümanların resmi, sivil tüm unsurları; ekonomik, askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır."

        HÜDA PAR olarak Filistin'i, başkenti Kudüs olan, doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün, İslam'ın mukaddes toprakları olarak gördüklerini ifade eden Aycan, şöyle devam etti:

        "İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki siyonizm, İslam dünyasının bağrına saplanmış zehirli bir hançerdir. HÜDA PAR olarak bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki canımızla, kanımızla, malımızla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız."

        - Bitlis

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Bitlis Medeniyet Platformu ile Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Haklar Derneği üyeleri İbadullah Camii önünde toplandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını protesto eden gruptakiler, Filistin lehine sloganlar attı.

        Programa katılan Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin, yaptığı açıklamada, hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinlilerin, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

        Yapılan tüm anlaşmalara, uluslararası alanda alınan tüm kararlara rağmen İsrail'in toprakları işgal etmeye, Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya devam ettiğini belirten Şahin, "Bu günlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanıdır. Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Van'da cezaevi firarisini jandarma ekipleri yakaladı
        Van'da cezaevi firarisini jandarma ekipleri yakaladı
        Van Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor
        Van Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor
        Van'da terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Van'da terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Tarihi kalenin zirvesinde zumba ve yoga yapıp, meme kanseri farkındalığı iç...
        Tarihi kalenin zirvesinde zumba ve yoga yapıp, meme kanseri farkındalığı iç...
        Van'da, uyuşturucudan 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Van'da, uyuşturucudan 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Van'da kadınlar, Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepede spor yaptı
        Van'da kadınlar, Ayanis Kalesi'nin bulunduğu tepede spor yaptı