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        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

        Van Gölü'nde saat 14.04'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:03
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        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
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        Van Gölü'nde saat 14.04'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

        Van Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, şu ana kadar depremle ilgili bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü merkezli 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadesine yer verildi.

        AFAD İl Müdürlüğünün açıklamasında da "Depremin ardından saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

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