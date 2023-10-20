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        Van'da jandarma ve polislerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

        Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından jandarma ve polislerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:30
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        Van'da jandarma ve polislerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
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        Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından jandarma ve polislerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğünün olası deprem ve diğer afetlere karşı hazırlık çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda 800 jandarma ve 200 polise arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan jandarma ve polislerin katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde deprem tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği hasarlı binada mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Tatbikatı izleyen AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, kurum personeline yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Her zaman deprem ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini anlatan Ulutaş, "200 emniyet personeline 5 gün süren eğitimler verdik. Eğitimlerin tamamı arama kurtarma üzerinde oldu. Enkaza giriş tekniğinden enkazdan yaralı kurtarmaya kadar bütün eğitimleri verdik. Bu eğitimler üçer bölüm şeklinde olacak. İlk bölümü tamamladık. AFAD'ın gücüne polis ve askerimizle güç katarak bu işin üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

        Aydın, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 227 aracımızla yardıma gittik. Polis Arama Kurtarma ekibimizi, daha sonra da özel harekat ve çevik kuvvet polislerimiz olmak üzere toplam 2 bin 226 personelimiz deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesine gidenler bu eğitimleri aldırmıştı. Ama tayinlerin çok sık yaşandığı bir teşkilattayız. Yeni gelen arkadaşlarımızın tamamının aynı şekilde eğitim görmeleri için AFAD'tan destek istedik." diye konuştu.

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