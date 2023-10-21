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        Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor

        Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:28
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        Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor
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        Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-20 Ekim'de Van Gölü'nde 13 saat seyir yapan ekipler, 4 tekneyi denetledi.

        Ekipler, kentte düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Van Gölü'nde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

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