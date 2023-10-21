Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor
Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Giriş: 21.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:28
Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-20 Ekim'de Van Gölü'nde 13 saat seyir yapan ekipler, 4 tekneyi denetledi.
Ekipler, kentte düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Van Gölü'nde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.