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        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:00 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:13
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        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Van'ın Gevaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

        Van-Bitlis kara yolu Göründü Mahallesi yakınında 23 AB 517 plakalı otomobil 65 AAY 907 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, iki araçta bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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