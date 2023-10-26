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        Van'da meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş düzenlendi

        Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak ve meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş ve söyleşi programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:40 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:40
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        Van'da meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş düzenlendi
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        Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak ve meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş ve söyleşi programı düzenledi.

        "Geç Kalma Sağlıklı Kal" sloganı ile yapılan etkinlik kapsamında kadınlar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Sanat Galerisi önünde bir araya geldi.

        İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman'ın da katıldığı etkinlikte kadınlar, "Meme kanserine dur de", "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganlarıyla Kazım Karabekir bulvarına kadar yürüdü.

        Etkinlik daha sonra bir otelde düzenlenen söyleşi programı ile devam etti.

        Burada konuşan Kahraman, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

        Belediye olarak farkındalık oluşturmak için kadınları doktorlarla buluşturmak istediklerini belirten Kahraman, şunları kaydetti:

        "Bu hastalık şimdi KETEM'ler sayesinde erken teşhis edilebilmektedir ve kadınlarımızı kurtarabilmek anlamında büyük başarılara imza atmaktadır. Ekim ayı tüm dünyada farkındalık ayı olarak kutlanmaktadır. Biz de bu farkındalığı oluşturabilmek adına böyle bir program yaptık. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum."

        Program Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurşen Toprak, Dr. Ögr. Üyesi İskan Çallı ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş'ün, katılımcılara "Meme kanseri nedir?", "meme kanserinde erken teşhis" ve "meme kanseri tedavisi" ile ilgili bilgiler aktardı.

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