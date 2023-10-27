Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        100 kız öğrenci, Van'ın tarihi mekanlarında halk oyunları gösterisi yaptı

        Van'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 100 kız öğrenci, tarihi ve kültürel mekanlarda halk oyunları gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        100 kız öğrenci, Van'ın tarihi mekanlarında halk oyunları gösterisi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 100 kız öğrenci, tarihi ve kültürel mekanlarda halk oyunları gösterisi sundu.

        İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Bu kapsamda, 100 kız öğrencinin katılımıyla halk oyunları ekibi oluşturuldu.

        Dört antrenör tarafından iki ay boyunca eğitimlerin verildiği öğrenciler, Van Kalesi, Eski Van Evleri, Van Müzesi, Atatürk Stadyumu, Edremit Seyirtepe ve Van Gölü'nün Edremit sahilinde halk oyunları gösterisi yaptı.

        Üç gün süren etkinliklerde Türk Bayrağı koreografisi oluşturan öğrenciler dronla görüntülendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Kutlamalarda kentin tarihi ve kültürel mekanlarını da tanıtmak istediklerini anlatan Özdemir, "Öğrencilerimizin gösterileri büyük beğeni topladı. 100 gencimiz, Van yöresi oyunlarını sergiledi. Etkinliklerimizi yıl boyunca ilçelerimizde de sürdüreceğiz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 10 branşta farklı etkinlikler de yaptık. Dereceye giren çocuklara ödüllere verdik. Cumhuriyet koşusu düzenledik." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim

        Benzer Haberler

        Van'da tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğal yaşam alanına salındı
        Van'da tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğal yaşam alanına salındı
        Van'daki camilerde Gazze için yardım kampanyası düzenlendi
        Van'daki camilerde Gazze için yardım kampanyası düzenlendi
        Van'da çocuk ve halk kütüphanesi inşaatı sürüyor
        Van'da çocuk ve halk kütüphanesi inşaatı sürüyor
        Van Gölü kıyıları, "Sahil Yolu" ve 1100 dönümlük park projesiyle güzelleşti...
        Van Gölü kıyıları, "Sahil Yolu" ve 1100 dönümlük park projesiyle güzelleşti...
        Van'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl klibi
        Van'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl klibi
        Van'da meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş dü...
        Van'da meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş dü...