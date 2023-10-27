100 kız öğrenci, Van'ın tarihi mekanlarında halk oyunları gösterisi yaptı Van'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 100 kız öğrenci, tarihi ve kültürel mekanlarda halk oyunları gösterisi sundu.

Van'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 100 kız öğrenci, tarihi ve kültürel mekanlarda halk oyunları gösterisi sundu.

İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda, 100 kız öğrencinin katılımıyla halk oyunları ekibi oluşturuldu.

Dört antrenör tarafından iki ay boyunca eğitimlerin verildiği öğrenciler, Van Kalesi, Eski Van Evleri, Van Müzesi, Atatürk Stadyumu, Edremit Seyirtepe ve Van Gölü'nün Edremit sahilinde halk oyunları gösterisi yaptı.

Üç gün süren etkinliklerde Türk Bayrağı koreografisi oluşturan öğrenciler dronla görüntülendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kutlamalarda kentin tarihi ve kültürel mekanlarını da tanıtmak istediklerini anlatan Özdemir, "Öğrencilerimizin gösterileri büyük beğeni topladı. 100 gencimiz, Van yöresi oyunlarını sergiledi. Etkinliklerimizi yıl boyunca ilçelerimizde de sürdüreceğiz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 10 branşta farklı etkinlikler de yaptık. Dereceye giren çocuklara ödüllere verdik. Cumhuriyet koşusu düzenledik." dedi.