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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 115 kişi tutuklandı

        Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 234 şüpheliden 115'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:33
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 115 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 234 şüpheliden 115'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 234 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında toplamda 187 yıl hapis cezası bulunan 115'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, çalıntı 3 motosiklet, 6 cep telefonu, televizyon , bilezik, yarım altın, çeyrek altın, küpe, 2 altın kaplama kol saati, bisiklet, 39 su saati, uzun namlulu tüfek, 9 tabanca, 38 fişek, 5 tüfek, 34 tüfek kartuşu, 6 kurusıkı silah, şarjör, 93 kurusıkı tabanca fişeği, 110 paket bandrolsüz sigara, 96 gümrük kaçağı cep telefonu, 1072 rulet tilt, langırt ve oyun makineleri, 298 tombala kartı, 3 tombala makinası, kamera düzenekleri, modem ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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