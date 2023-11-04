Van'da vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" münasebetiyle kurduğu bağış standında vatandaşları bilgilendirildi.

Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Mehmet Kılıç, ülkede binlerce kişinin organ bağışı beklediğini belitti.

Son bir yıl içinde 20'ye yakın beyin ölümü tanısı koyduklarını ifade eden Doktor Kılıç "Bunlardan iki kişi organ bağışında bulundu. Hastaların durumları uygun olmadığı için nakil gerçekleştiremedik. Organ bağışı insanların hayatının kurtulmasına vesile oluyor. Bu durum ailelerin, anne ve babaların yüzünün gülmelerini sağlayacak. O açıdan toplumumuzdan duyarlılık bekliyor. Duyarlı olup, empati kurmamızı, başka insanların mutluluklarını kendi mutluluğumuz gibi görmeli ve yaşatmalıyız." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Çiğdem Akkuş ise şu ana kadar 2 bine yakın bağış yapıldığını söyledi.

Akkuş, "Genel olarak toplumumuz bilinçli. Bağışçılarımızın bilgilerini alıyoruz. Bilgiler bakanlığımızın sistemine işleniyor. Organ bağışı hayat kurtarır. Bir kişiyi diyalizden kurtarmak, gören gözü olmak çok önemli." dedi.