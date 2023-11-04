Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi

        Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" münasebetiyle kurduğu bağış standında vatandaşları bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" münasebetiyle kurduğu bağış standında vatandaşları bilgilendirildi.

        Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Mehmet Kılıç, ülkede binlerce kişinin organ bağışı beklediğini belitti.

        Son bir yıl içinde 20'ye yakın beyin ölümü tanısı koyduklarını ifade eden Doktor Kılıç "Bunlardan iki kişi organ bağışında bulundu. Hastaların durumları uygun olmadığı için nakil gerçekleştiremedik. Organ bağışı insanların hayatının kurtulmasına vesile oluyor. Bu durum ailelerin, anne ve babaların yüzünün gülmelerini sağlayacak. O açıdan toplumumuzdan duyarlılık bekliyor. Duyarlı olup, empati kurmamızı, başka insanların mutluluklarını kendi mutluluğumuz gibi görmeli ve yaşatmalıyız." diye konuştu.

        Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Çiğdem Akkuş ise şu ana kadar 2 bine yakın bağış yapıldığını söyledi.

        Akkuş, "Genel olarak toplumumuz bilinçli. Bağışçılarımızın bilgilerini alıyoruz. Bilgiler bakanlığımızın sistemine işleniyor. Organ bağışı hayat kurtarır. Bir kişiyi diyalizden kurtarmak, gören gözü olmak çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Çekirge
        Çekirge
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap

        Benzer Haberler

        Milli kick boksçu, dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor
        Milli kick boksçu, dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor
        Erciş'te çiftçilere tohum desteği verildi
        Erciş'te çiftçilere tohum desteği verildi
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı
        Van'da Erçek Flamingo Parkı hizmete açılıyor
        Van'da Erçek Flamingo Parkı hizmete açılıyor
        Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor
        Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor
        Van'da "Kürt Kültüründe Kasidebejlik" paneli düzenlendi
        Van'da "Kürt Kültüründe Kasidebejlik" paneli düzenlendi