Erciş'te İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı Van'ın Erciş ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Van'ın Erciş ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Seyit Muhammet Camisi önünde bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan İsmail Bedir, İsrail'in yıllarca uyguladığı şiddet karşısında Filistin halkının direnişini desteklemek istediklerini söyledi.

Bedir, "Adana'ya gidiyoruz. Siyonist rejim, kendi kabiliyeti, imkanları dahilinde bunu yapmıyor. Başında ABD var. Van genelinde yüzlerce araç, binlerce kişiden oluşan konvoyla İncirlik'e doğru gidiyoruz. Adana'da miting yapacağız." dedi.