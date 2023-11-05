Van'da şehit olan Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın naaşı, törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin, Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

Bektaş'ın naaşı, dua sonrası uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehidi silah arkadaşları, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

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