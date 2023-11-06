Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 12 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 30 Ekim-5 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 61 yıl hapis cezası bulunan 12'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 3 ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, 500 paket kaçak sigara, çalıntı motosiklet, cep telefonu, bilgisayar, 3 altın bilezik, çeyrek altın, 64 bin lira ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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