Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 39 Ekim-5 Kasım'da 8 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 960 paket sigara, 240 cep telefonu, 828 litre akaryakıt, 145 litre etil alkol, 2 şişe alkol ve 288 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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