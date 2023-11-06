Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 39 Ekim-5 Kasım'da 8 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 960 paket sigara, 240 cep telefonu, 828 litre akaryakıt, 145 litre etil alkol, 2 şişe alkol ve 288 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.