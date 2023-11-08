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        Van'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:03
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        Van'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı kamyon, Zernek Barajı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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