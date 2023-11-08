Van'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı kamyon, Zernek Barajı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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