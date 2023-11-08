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        Kullanılmayan mobilya ve ev eşyalarını yenileyerek farklı ürünlere dönüştürüyor

        Van'da 54 yaşındaki Selma Toktamış, atıl durumdaki mobilya ve ev eşyalarını yeniden tasarlayarak farklı ürünler haline getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:57
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        Kullanılmayan mobilya ve ev eşyalarını yenileyerek farklı ürünlere dönüştürüyor
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        Van'da 54 yaşındaki Selma Toktamış, atıl durumdaki mobilya ve ev eşyalarını yeniden tasarlayarak farklı ürünler haline getiriyor.

        İpekyolu ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Toktamış, 10 yıldır kurduğu atölyesinde işlevini yitirmiş mobilyalardan değişik eserler yapıyor.

        Ürünleri satarak gelir elde eden Toktamış, eski eserleri yeniden kullanılabilir hale getirmekten keyif aldığını söyledi.

        Kent sakinlerinin ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Toktamış, şunları kaydetti:

        "Salon takımı, komidin, yatak odası, çeşitli çerçeveler, masa üstü süsleri gibi ürünler yapıyorum. Talep çok var. Vatandaşların istedikleri ürünler oluyor, onları dönüştürüyoruz. Sıfırdan ürün alıyoruz. Evlerinde bir köşe oluşturup orada kullanıyorlar. İzmir'de önce takı ile başladım sonra ahşap daha cazip geldi. Ahşap insanı dinlendiriyor, boyama yaparken kafanızda hiçbir şey olmuyor. Üretmenin verdiği mutluluk ayrı bir duygu. İnsanların beğenmesi mutlu ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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