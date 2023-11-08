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        Van'da devlet desteğiyle 27 ton kapasiteli alabalık tesisi açtı

        Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Rıdvan Karabalık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle 27 ton kapasiteli alabalık tesisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:32
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        Van'da devlet desteğiyle 27 ton kapasiteli alabalık tesisi açtı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Rıdvan Karabalık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle 27 ton kapasiteli alabalık tesisi açtı.

        Su kaynaklarıyla öne çıkan ilçede alabalık tesisi açmaya karar veren Karabalık, hazırladığı projeyle TKDK'ya başvurdu.

        Projesinin kabul edilmesiyle hibe desteği almaya hak kazanan Karabalık, Muradiye Şelalesi yakınlarında 27 ton kapasiteli tesis açtı.

        20 kişinin istihdam edildiği tesisin açılışı, TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve kurum amirleri tarafından gerçekleştirildi.

        Karabalık, ilçenin su kaynaklarıyla alabalık üretimine elverişli bir yer olduğunu söyledi.

        TKDK'dan aldıkları destekle tesisi açtığını belirten Karabalık, "Hazırladığımız proje TKDK tarafından kabul edildi. İlçemize güzel bir tesis kazandırdık. Tesisimiz 27 ton kapasiteli. Burada yaptığımız üretimle çevre ilçelerin balık ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Bunun için çaba göstereceğiz. Aynı zamanda vatandaşlarımız da aileleriyle gelip burada zaman geçirebilecek. 200 kişilik restoranımız var. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen il koordinatörümüze, kurum amirlerine teşekkür ederim." diye konuştu.

        Açılışa katılan davetliler daha sonra tesisi gezerek, Karabalık'tan bilgi aldı.

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