Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Van'da 9 Kasım 2011'deki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği parkı ziyaret etti.

"Japonya Büyükelçiliğinin Çatak Kaymakamlığı ile Edremit Belediyesine Arama Kurtarma Aracı Hibe Projesi" programına katılan Katsumata, daha sonra Edremit ilçesinde yaptırılan Miyazaki Koru Parkı'na geçti.

Yetkililerden park hakkında bilgi alan Katsumata, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ile Dr. Atsushi Miyazaki Anıtı'na çiçek bıraktı.

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