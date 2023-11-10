Büyük Önder Atatürk Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle anıldı

Van, Bitlis, Muş, Hakkari'nin ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkale Belediyesi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve sinevizyon gösterimiyle son bulan programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Savcısı Gül Güleç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı matematik öğretmeni Özlem Canyiğit yaptı.

Sinevizyon ve "Atatürk kimdir" adlı slayt gösteriminin izletildiği programda, Yemen Türküsü seslendirildi, marşlar okundu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, Ahlat Kaymakamlığına vekaleten bakan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene, Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK yurdu konferans salonunda devam edildi.

Şiirlerin okunduğu ve Atatürk'ün sevdiği Türkülerin seslendirildiği programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Malazgirt Kaymakam Vekili Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet savcıları Nermin Çankaya, Pınar Özçulcu, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam eden programda, şiirler okunduğu, sinevizyon gösterimi ile çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Şemdinli ilçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Ahmet Budak Mesleki Lisesi'nde devam edilen programda, slayt gösterimi sunuldu, öğrenciler tarafından şiirler okundu, türküler seslendirildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Emniyet Müdürü Mustafa Demir, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.