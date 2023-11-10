Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Van ve Hakkari'de protesto edildi

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Van ve Hakkari'de, yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Van ve Hakkari'de protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Van ve Hakkari'de, yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

        HÜDA PAR Van İl Başkanlığınca, cuma namazının ardından Hz. Ömer Camisi avlusunda Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

        İl Başkan Yardımcısı Abdulvahap Akkaya, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Gazze'de bir ayı aşkın süredir savaşın devam ettiğini anlatan Akkaya, şunları kaydetti:

        "Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 10 bin 569 Filistinli katledildi. Filistin'de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Gazze, açık hava hapishanesinden adeta çocuk mezarlığına dönüştürülmüş durumdadır. Hayatta kalan çocuklar ise ailelerini, evlerini, yakınlarını kaybederek her türlü zulmü görmektedir. Gazze'ye atılan bombaların şiddeti ve tahribatı Hiroşima'ya atılan atom bombasının şiddet ve tahribatının iki katına ulaşmıştır."

        Her geçen gün camiler, okullar ve yerleşim yerlerinin bombalandığını aktaran Akkaya, Gazze'nin yarısının yıkıldığını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Müslümanların kutsallarının çiğnendiğini ifade etti.

        - Ercişli öğrenciler harçlıklarını Gazzeli çocuklar için biriktirdi

        Erciş ilçesinde de Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazzeli çocuklara destek olmak için 5 bin lira biriktirdi.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle biriktirdikleri para ile yazdıkları şiirleri, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim edecek.

        Öğrencilerden Mervan Can, Filistin'deki kardeşleri için bir şey yapmak istediklerini belirterek, "Bu yardımlar yeterli olmuyor ama yine de elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Harçlıklarımızı dualarımızla birlikte gönderiyoruz." dedi.

        Atabey Güral da "Herkes elinden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalışıyor. Bu para Filistin'deki çocuklara gönderilecek. İsrail'in yaptığı saldırılar çok kötü. Çok üzülüyorum." diye konuştu.

        Melis Kayra Karakaş ise Filistin'de hayatını kaybedenler için üzüldüklerini dile getirerek, "Unutmayalım ki bu dünyayı barış kurtarır. 35 gündür onlar da bizler de acı çekiyoruz. Biz Müslümanlara düşen en büyük görev birlik olup bu savaşa 'dur' demek. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve fazlasını da yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de cuma namazının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

        İsrail aleyhine sloganlar atarak tekbir getiren grup adına açıklama yapan Adil Dağıtım Derneği Başkanı Murat Karadeniz, Filistin'de temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığını, insanlık onurunun ayaklar altına alındığını vurguladı.

        Karadeniz, "İsrail bir kez daha adını tarihe kara leke ile yazdırdı. İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle anıldı
        Büyük Önder Atatürk Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle anıldı
        Van'da erkek futbol takımına kadın başkan
        Van'da erkek futbol takımına kadın başkan
        Van'daki ızgara planlı antik kentte yeni kale burcu tespit edildi
        Van'daki ızgara planlı antik kentte yeni kale burcu tespit edildi
        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret et...
        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret et...
        Van'da "Kadın Sağlık Hareketi Projesi" devam ediyor
        Van'da "Kadın Sağlık Hareketi Projesi" devam ediyor
        Japonya'dan Van'a arama kurtarma aracı desteği
        Japonya'dan Van'a arama kurtarma aracı desteği