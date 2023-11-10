İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Van ve Hakkari'de protesto edildi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Van ve Hakkari'de, yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Van ve Hakkari'de, yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

HÜDA PAR Van İl Başkanlığınca, cuma namazının ardından Hz. Ömer Camisi avlusunda Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

İl Başkan Yardımcısı Abdulvahap Akkaya, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de bir ayı aşkın süredir savaşın devam ettiğini anlatan Akkaya, şunları kaydetti:

"Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 10 bin 569 Filistinli katledildi. Filistin'de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Gazze, açık hava hapishanesinden adeta çocuk mezarlığına dönüştürülmüş durumdadır. Hayatta kalan çocuklar ise ailelerini, evlerini, yakınlarını kaybederek her türlü zulmü görmektedir. Gazze'ye atılan bombaların şiddeti ve tahribatı Hiroşima'ya atılan atom bombasının şiddet ve tahribatının iki katına ulaşmıştır."

Her geçen gün camiler, okullar ve yerleşim yerlerinin bombalandığını aktaran Akkaya, Gazze'nin yarısının yıkıldığını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Müslümanların kutsallarının çiğnendiğini ifade etti.

- Ercişli öğrenciler harçlıklarını Gazzeli çocuklar için biriktirdi

Erciş ilçesinde de Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazzeli çocuklara destek olmak için 5 bin lira biriktirdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle biriktirdikleri para ile yazdıkları şiirleri, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim edecek.

Öğrencilerden Mervan Can, Filistin'deki kardeşleri için bir şey yapmak istediklerini belirterek, "Bu yardımlar yeterli olmuyor ama yine de elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Harçlıklarımızı dualarımızla birlikte gönderiyoruz." dedi.

Atabey Güral da "Herkes elinden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalışıyor. Bu para Filistin'deki çocuklara gönderilecek. İsrail'in yaptığı saldırılar çok kötü. Çok üzülüyorum." diye konuştu.

Melis Kayra Karakaş ise Filistin'de hayatını kaybedenler için üzüldüklerini dile getirerek, "Unutmayalım ki bu dünyayı barış kurtarır. 35 gündür onlar da bizler de acı çekiyoruz. Biz Müslümanlara düşen en büyük görev birlik olup bu savaşa 'dur' demek. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve fazlasını da yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de cuma namazının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

İsrail aleyhine sloganlar atarak tekbir getiren grup adına açıklama yapan Adil Dağıtım Derneği Başkanı Murat Karadeniz, Filistin'de temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığını, insanlık onurunun ayaklar altına alındığını vurguladı.

Karadeniz, "İsrail bir kez daha adını tarihe kara leke ile yazdırdı. İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.