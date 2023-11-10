Van'da öğrenciler "Gazze'de Çocuklar Yaşasın" koreografisi oluşturdu

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları "Gazze'de Çocuklar Yaşasın" koreografisiyle Filistinlilere destek verdi.

Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla okulun bahçesinde bir araya geldi.

"Gazze'de Çocuklar Yaşasın" koreografisi oluşturarak ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan öğrenciler, şiirler okudu, dua etti.

Öğrencilerinden Taha Yasin Zortul, oluşturdukları koreografiyle çocuk ölümlerine dikkati çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Zortul, İsrail'in saldırılarına tepki gösterip Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla etkinliği yaptıklarını belirtti.

Delila Altın da İsrail'in saldırılarının bitmesi temennisinde bulundu.

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