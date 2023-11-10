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        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı

        Van Valiliğinden, kentteki gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yarın ve ertesi gün yasaklandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:43
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        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı
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        Van Valiliğinden, kentteki gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yarın ve ertesi gün yasaklandığı duyuruldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

        Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 11 ve 12 Kasım'da, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları aynı kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı 'İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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